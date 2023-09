HSV hofft auf idealen Abend: Sieg und Platz eins

Zuletzt zeigte sich der Hamburger SV nicht mehr so souverän wie an den ersten fünf Spieltagen der 2. Fußball-Bundesliga. Nun kann das Team gegen Fortuna Düsseldorf vieles vergessen machen.

Eine bessere Chance zur Wiedergutmachung kann sich der Hamburger SV kaum wünschen. Nach den Niederlagen und schwachen Auftritten bei den Aufsteigern SV Elversberg und VfL Osnabrück trifft der HSV am Freitag (18.30 Uhr) im Topspiel der 2. Fußball-Bundesliga auf Fortuna Düsseldorf. Mit einem Sieg kann die Mannschaft von Trainer Tim Walter die Rheinländer vorerst wieder von der Tabellenspitze verdrängen. Doch fast wichtiger ist: Die Spieler können sich mit einer starken Leistung für die letzten beiden Spieltage bei den Fans und beim Trainer rehabilitieren.

Dass die Hamburger die Qualitäten besitzen, haben sie in den ersten fünf Spielen der Saison bewiesen. Nur die Qualität muss man dann auch sehen und die Qualität muss arbeiten, sagte Walter. Wir müssen mehr agieren und nicht reagieren, forderte er. Wenn du nur reagierst, bist du auch von der Birne her einen Schritt langsamer.

In der vergangenen Woche stand unter anderem intensive Laufarbeit und klare Ansagen auf dem Trainingsplan. Es geht darum, das Gewinnen schön ist und das Verlieren eine Katastrophe ist. Wenn sie verlieren, das muss wehtun, weil Gewinnen so schön ist, sagte der 47-jährige Walter. Ich hasse es einfach, zu verlieren. Vor dem achten Spieltag liegt sein Team mit 13 Punkten einen Zähler hinter Fortuna Düsseldorf auf Platz drei. Dazwischen steht noch der HSV-Stadtrivale FC St. Pauli (13 Punkte).

Die Düsseldorfer kommen mit einem alten Bekannten in das mit voraussichtlich 57.000 Zuschauern erneut ausverkaufte Volksparkstadion. Daniel Thioune hatte die Hamburger in der Corona-Spielzeit 2020/21 betreut und musste kurz vor dem Saisonende gehen.

Der 49-Jährige freut sich vor allem auf die Kulisse. Ich durfte ja auch schon mal ein paar Tage am Spielfeldrand stehen in Hamburg. Zwar ohne Zuschauer, aber ich weiß auch, was das mit dem Verein macht, mit der Mannschaft macht, sagte er. Mit Blick auf die letzten Negativ-Erlebnisse der Hamburger meinte er: Wir dürfen die letzten beiden Spiele des HSV nicht für uns so heranziehen, dass das für uns ein Selbstläufer werden könnte.

Thioune ist seit Februar 2022 bei der Fortuna. Er übernahm die Mannschaft in höchster Abstiegsnot. Mittlerweile gilt sein Team als ernsthafter Aufstiegskonkurrent. Die Düsseldorfer sind seit vier Spielen ungeschlagen. Die kleine Serie soll nach dem Willen von Thioune gern verlängert werden. Ich würde gerne auch auf der Rückfahrt noch vor dem Hamburger SV stehen. Doch war für die Fortuna zuletzt im Volkspark wenig zu holen: Von den vergangenen drei Heimpartien gegen die Düsseldorfer gewann der HSV zwei, einmal trennten sich beide Team unentschieden.