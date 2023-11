HSV Hamburg: Axmann fällt die restliche Saison aus

Mehr zum Thema

Immer weniger Studierende in Schleswig-Holstein In Schleswig-Holstein gehen die Studierendenzahlen laut Statistischem Bundesamt zurück. Im Wintersemester 2023/24 sind derzeit 64.615 Menschen an den Universitäten und Fachhochschulen eingeschrieben, wie das Bundesamt am Dienstag mitteilte. Im vergangenen Wintersemester seien es noch 66 131 Studierende gewesen - dies ist ein Rückgang von 2,3 Prozent.