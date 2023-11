HSV erarbeitet sich 2:0 gegen Magdeburg

Mehr zum Thema

Unterbrechung bei HSV-Spiel: Fans brennen Feuerwerk ab Das Zweitliga-Spiel des Hamburger SV gegen den 1. FC Magdeburg musste für kurze Zeit unterbrochen werden. In der 25. Minute hatten Magdeburger Fußball-Fans am Samstagabend mehrere Feuerwerksraketen gezündet. Schiedsrichter Florian Exner pfiff ab. Nach zwei Minuten ging es aber schon weiter. Noch einige Zeit hing der Rauch über dem Spielfeld im Volksparkstadion. Zum Zeitpunkt der Unterbrechung führte der HSV durch einen Treffer von Laszlo Benes (9.) mit 1:0.

HSV muss gegen Magdeburg auf Verteidiger Ramos verzichten Fußball-Zweitligist Hamburger SV muss im Spiel gegen den 1. FC Magdeburg auf Verteidiger Guilherme Ramos verzichten. Der 26-Jährige konnte am Freitag am Abschlusstraining für die Partie am Samstag (20.30 Uhr/Sport1 und Sky) im Volksparkstadion nicht teilnehmen. Ramos hat muskuläre Probleme im Adduktorenbereich. Für ihn wird voraussichtlich Stephan Ambrosius in die Innenverteidigung neben Dennis Hadzikadunic rücken. Der eigentliche Stamm-Verteidiger und Kapitän Sebastian Schonlau fällt schon seit Wochen aus.