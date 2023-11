HSV-Coach in der Englischen Woche: „Jedes Kind träumt davon“

Mehr zum Thema

Tschentscher begrüßt neuen Polizeipräsidenten im Rathaus Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat den neuen Polizeipräsidenten Falk Schnabel am Donnerstag im Rathaus begrüßt. Der bisherige Polizeipräsident der Stadt Köln steht seit Mittwoch an der Spitze der Polizei Hamburg. Nun wurde ihm offiziell die Ernennungsurkunde überreicht. Der 54-Jährige wird Nachfolger von Polizeipräsident Ralf Martin Meyer (63), der im Oktober in den Ruhestand ging.

Mordversuch: Angeklagter kündigt Einlassung an Im Prozess um versuchten Mord in einem Schnellimbiss auf der Reeperbahn hat der Angeklagte eine Aussage für den zweiten Prozesstag angekündigt. Sein Mandant wolle sich dann vor Gericht zu den Vorwürfen einlassen, sagte der Verteidiger des 32-Jährigen zum Prozessauftakt am Donnerstag vor dem Landgericht Hamburg.

