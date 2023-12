Hrubesch vor Hamburger Derby: „Wir haben tolle Fans“

Mehr zum Thema

Flughafen Hamburg tritt Wasserstoff-Netzwerk von Airbus bei Der Hamburger Flughafen tritt einem internationalen Airbus-Netzwerk zur Nutzung von Wasserstoff in der Luftfahrt bei. Am Freitag (10.30 Uhr) wollen die Flughafengesellschaft und der weltgrößte Flugzeugbauer eine entsprechende Kooperationsvereinbarung unterzeichnen.