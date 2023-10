Es ist eine gruselige Entdeckung!

Statt Pilzen findet eine Gruppe Pilzsammler am Donnerstagnachmittag Knochen in einem kleinen Waldstück bei Großburgwedel in der Region Hannover. Die Polizei hat keine Zweifel: Es handelt sich um menschliche Überreste. Könnte der Fund eine neue Spur in einem bekannten Cold Case sein?

