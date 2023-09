Hornissenangriff bei Volkslauf: Acht Verletzte

Mehr zum Thema

Vor Darmstadt-Spiel: Ducksch und Friedl brechen Training ab Stürmer Marvin Ducksch und Kapitän Marco Friedl haben das Abschlusstraining von Fußball-Bundesligist Werder Bremen verletzungsbedingt abbrechen müssen. Das teilte der Bundesligist am Samstag auf der Plattform X (ehemals Twitter) mit. Werder droht damit gleich ein Doppelausfall für das Spiel bei Darmstadt 98 am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN). Laut Bild-Zeitung hatte Ducksch mit Rückenproblemen zu kämpfen, Friedl mit seiner Bauchmuskelverletzung.