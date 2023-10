Homophober Angriff in St. Pauli: Mann beleidigt und verletzt

Mehr zum Thema

Sanierter Philosophenturm der Uni offiziell in Betrieb Der Philosophenturm der Universität Hamburg steht pünktlich zum Wintersemester - allerdings mit zweijähriger Verspätung - den Studierenden und Beschäftigten nun offiziell wieder zur Verfügung. Nach Abschluss der Modernisierungsarbeiten nahm das 14-geschossige denkmalgeschützte Hochhaus auf dem Campus Von-Melle-Park am Donnerstag zum Vorlesungsbeginn den Betrieb wieder auf. Die Gesamtkosten der Sanierung bezifferte Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) auf 115 bis 120 Millionen Euro. Ursprünglich war von 85 Millionen Euro ausgegangen worden. Auch sollten die 2019 begonnenen Arbeiten des Architekten Paul Seitz an dem wohl markantesten Campus-Gebäude bereits zum Wintersemester 2021/2022 abgeschlossen sein. Die Corona-Pandemie, die Energiekrise und bauliche Probleme hätten jedoch zu Verzögerungen geführt.

Flaschenpfand extra angeben oder nicht? - BGH verhandelt Muss das Geld für Flaschenpfand im Warenpreis enthalten sein? Über diese Frage verhandelte am Donnerstag der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe und der Fall scheint jetzt schon sonnenklar. Denn vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) war dies bereits im Juni geklärt worden. Die Luxemburger Richter hatten seinerzeit entschieden, dass Pfand für Flaschen oder Gläser müsse nicht im ausgewiesenen Preis eingerechnet sein muss. In der Verhandlung ließ der 1. BGH-Senat erwartungsgemäß auch keinen Zweifel daran, den EuGH-Beschluss umzusetzen. Der Vorsitzende Richter schloss die Verhandlung nach wenigen Minuten. Einlassungen der Prozessbeteiligten kamen nicht mehr.