Holzmindener Klinikbetrieb soll weitergehen

Mehr zum Thema

Erster Schnee des Winters auf dem Brocken Auf dem Brocken im Harz ist der erste Schnee dieses Winters gefallen. Bei Temperaturen von -1 Grad zeigte die Webcam der Stadt Wernigerode auf dem Brockengipfel am Samstagmorgen ein leichtes Schneegestöber und eine erste dünne Schneeschicht auf dem Gipfel des mit 1141 Metern höchsten Bergs in Norddeutschland. 2018 fiel der erste Schnee auf dem Brocken bereits am 24. September, im Winter 2020 erst am 19. November.

Einstand in Braunschweig: Schernings Wiedersehen mit dem VfL Was für ein Einstand für Daniel Scherning: Sein erstes Spiel als Trainer von Eintracht Braunschweig erlebt er am Samstag ausgerechnet gegen seinen Ex-Club. Und die Trennung ist noch nicht lange her.