Es ist ein mysteriöses Verbrechen – dort, wo sonst Badegäste unbeschwert planschen: Nahe des Parkplatzes des Erlebnis-Bades an der Norderstraße finden Beamte am Samstag (25. November) um 2.41 Uhr einen leblosen Körper. Ein Mann – offenbar umgebracht. Doch es ist möglich, dass er bereits an einem anderen Ort getötet und dorthin verschleppt wurde: „Es gibt Hinweise auf ein Tatgeschehen in Uetersen“, bestätigt Astrid Heidorn, Pressesprecherin der Polizeidirektion Itzehoe im Gespräch mit RTL. Die schleswig-holsteinische Kleinstadt Uetersen liegt etwa 30 Kilometer von Kaltenkirchen entfernt. Weitere Informationen über den Toten oder zum Tatgeschehen gibt die Polizei aufgrund der laufenden Ermittlungen vorerst nicht bekannt.

