Holstein Kiel strotzt vor Selbstvertrauen: „Alles möglich“

IG Metall ruft zum Warnstreik beim Shuttle-Dienst Moia auf In der Auseinandersetzung um einen Tarifvertrag, höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen beim Shuttle-Dienst Moia hat die IG Metall zu einem Warnstreik am Freitagabend aufgerufen. Die Beschäftigten in Hamburg sollen von 18.30 bis 21.30 Uhr die Arbeit niederlegen, teilte die Gewerkschaft mit. Um 19.30 Uhr sei vor dem Moia Hub Wandsbek eine Kundgebung geplant.

Mann bei Pavillonbrand schwer verletzt Beim Brand eines Gartenpavillons ist ein Mann in der Nacht zum Sonntag in Lohbrügge in Hamburg schwer verletzt worden. Der Brand wurde durch eine Verpuffung bei einem Heizpilz verursacht, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Sonntagmorgen mitteilte. Demnach erlitt der Mann schwere Verbrennungen an Gesicht und Armen. Er kam in ein Krankenhaus.