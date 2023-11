Holocaust-Zeitzeugin appelliert an Menschlichkeit

Mehr zum Thema

Durchsuchungen in Bundesländern nach 1. Mai-Demo in Gera Am 1. Mai gingen in Gera jeweils Hunderte aus dem rechten und dem linken Spektrum auf die Straße. Es kam zu einem Durchbruchsversuch. Ermittler gehen dem Vorwurf des Landfriedensbruch nach und durchsuchten nun Objekte von Beschuldigten in mehreren Bundesländern.