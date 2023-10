Ein enger Vertrauter der „Dancing on Ice“-Moderatorin hat der „Mail on Sunday“ offenbart, dass Holly Willoughby zu Beginn ihrer Karriere angeordnet bekommen habe, für das männliche Publikum ohne BH vor die Kameras zu treten. Das Kontroverse: Die heute 42-Jährige war damals für eine Show tätig, die sich eigentlich an ein sehr junges Publikum richtete.

„Bevor ich überhaupt wusste, wer Holly war, sah ich sie ohne BH und fragte einen Regisseur, wer sie sei und warum sie so gekleidet sei (...) Ich sagte, sie müsse sich einen BH anziehen, es sei Kinderfernsehen“, erinnert sich der Vertraute des TV-Stars, der hinter den Kulissen der Produktion tätig war, in der britischen Zeitung zurück.

Als er Holly später persönlich darauf ansprach, habe diese berichtet, dass sie auf Anweisung keinen BH tragen dürfe – zudem würde die Shows eigentlich nicht nur von Kindern geschaut. Für den Bekannten der Moderatorin ein Schock! Er empfand das Vorgehen der TV-Chefs als „ziemlich erschütternd“.

Für die Kinder- und Teenie-Unterhaltungsshow „Ministry of Mayhem“ wurde die Blondine zudem immer wieder in anzügliche Kostüme gesteckt. So stand sie etwa in knapper Schuluniform oder auch im Dienstmädchen-Kostüm vor der Kamera.