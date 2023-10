Holetschek will Gesundheitsministerium umbenennen

Mehr zum Thema

Baerbock: Ampel diskutiert zwar laut, löst aber Probleme Trotz der vielen internen Streitigkeiten hat Außenministerin Annalena Baerbock der Bundesregierung ein gutes Zeugnis zur Halbzeitbilanz ausgestellt. Auch wenn die Ampel ein bisschen lauter diskutiere, könne man feststellen, dass sie in der Lage sei, Probleme und Herausforderungen zu lösen, sagte die Grünen-Politikerin am Sonntag auf dem kleinen Parteitag der bayerischen Grünen in München. Leiser wäre es vielleicht manchmal ein bisschen besser. Aber wir haben es hinbekommen. Als Beispiel nannte sie die Bewältigung der Gaskrise im vergangenen Winter, die dank einer gesellschaftlichen Kraftanstrengung gelungen sei.