Holetschek rechnet mit krisenhafter Lücke bei Medikamenten

Mann betrunken in Waschanlage eingeschlafen Ein 45 Jahre alter Mann ist im oberfränkischen Lichtenfels mit drei Promille in seinem Auto in einer Waschanlage eingeschlafen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurde ihm daraufhin am Freitag der Führerschein abgenommen. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr.