Hoher Schaden bei Lagerhallenbrand in Göppingen

Papst nimmt Amtsverzicht von Bischof Gebhard Fürst an Papst Franziskus hat den altersbedingten Amtsverzicht des Bischofs von Rottenburg-Stuttgart, Gebhard Fürst, offiziell angenommen. Dies gab der Heilige Stuhl am Montag bekannt. Der Grund für Fürsts Amtsverzicht, den er bereits vor einiger Zeit an Rom weiterleitete, war sein 75. Geburtstag am Samstag. Im Alter von 75 Jahren scheidet ein katholischer Bischof aus dem Amt. Das Kirchenrecht schreibt dies so vor.