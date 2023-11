Hohe Strafe für Münster wegen Pyrotechnik im Pokal

Drittligist Preußen Münster ist vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) zu einer Geldstrafe in Höhe von 106 950 Euro verurteilt worden. Das teilte der DFB am Donnerstag mit. Fans der Preußen hatten am 26. September vor dem DFB-Pokalspiel gegen Bayern München (0:4) Pyrotechnik in erheblichem Umfang gezündet. Der DFB sprach am Donnerstag von mindestens 15 Feuerwerksbatterien und mindestens 20 weiteren pyrotechnischen Gegenständen.

Das Bundesliga-Gründungsmitglied kann von der Geldstrafe gut 35 000 Euro für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden. Die Preußen stimmten dem Urteil zu, das damit rechtskräftig ist.