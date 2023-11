Hohe Preise dämpfen Konsum von Fisch

Mehr zum Thema

Auffahrunfall: Rettungswagen beteiligt Auf dem Messeschnellweg in Hannover ist es am Mittwochmorgen zu einem Auffahrunfall mehrerer Fahrzeuge gekommen, in den auch ein Rettungswagen der Feuerwehr verwickelt war. Verletzt wurde niemand, wie die Feuerwehr mitteilte. Alle am Unfall beteiligten Fahrzeuge konnten auf den gesperrten Fahrstreifen des Messeschnellwegs fahren und die Fahrbahn für den Verkehr freigeben. Der Rettungswagen befand sich auf dem Weg zu einem Alarm im Stadtteil Lahe, bei dem es ebenfalls zu einem Verkehrsunfall gekommen war. Dieser Einsatz musste von einem anderen Rettungswagen übernommen werden. Die Polizei ermittelt.