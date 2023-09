Hohe Haftstrafen im Prozess um Waffenbesitz und Umsturzpläne

Mehr zum Thema

Reizstoff in Schule versprüht: 20 Schüler leicht verletzt Unbekannte haben in einer Schule in Ginsheim-Gustavsburg (Landkreis Groß-Gerau) Reizstoff versprüht und rund 20 Schüler haben leichte Reizungen der Atemwege erlitten. Drei bislang unbekannte Täter hatten den Reizstoff am Donnerstagvormittag kurz vor Pausenende im Treppenhaus der Schule versprüht, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Worum es sich bei dem Stoff genau handelte, war zunächst unklar. Als die Schüler nach der Pause zurück ins Klassenzimmer gingen, klagten sie über die Beschwerden. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.