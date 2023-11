Hofsänger mit „Saumagen-Orden“ geehrt - „Wohltätiger Chor“

Mehr zum Thema

Technischer Defekt löste Brand in Flüchtlingsunterkunft aus Ein technischer Defekt hat den Brand in einer Unterkunft für ukrainische Geflüchtete im Landkreis Altenkirchen verursacht. Das Feuer war am Montagabend in einem Kellerraum ausgebrochen. Eine abschließende Untersuchung schloss Brandstiftung aus, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Bei dem Brand wurde keiner der Anwohner verletzt, eine Frau erlitt jedoch einen Schock.