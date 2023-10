Hoffnung auf Rückkehr von Unions Khedira und Knoche

Mehr zum Thema

Rattenplage: Bezirke kritisieren übermäßiges Vogelfüttern Große Mengen altes Brot oder Körner, die für Tauben oder andere Vögel ausgelegt werden: So etwas ist in Berlin immer wieder zu sehen. Mehrere Bezirke kritisieren das - wegen unerwünschter Nutznießer.

Prozess ausgesetzt: Angeklagter nicht erschienen Ein Prozess gegen einen Berliner Hobby-Funker, der von seiner Wohnung aus mehrmals über Funk Kontakt zu dem Bordpersonal von Flugzeugen aufgenommen haben soll, musste am Dienstag ausgesetzt worden. Der 34-Jährige war nicht zur Verhandlung vor dem Amtsgericht Tiergarten erschienen. Zu einem nächsten Prozessanlauf soll es nach derzeitigen Planungen am 23. November kommen - eine polizeiliche Vorführung des Angeklagten zu dem Termin wurde angeordnet.