Hoffenheim und Mainz beschließen 12. Bundesliga-Spieltag

Mehr zum Thema

Mehrere Unfälle bei Schnee und Glätte in Rheinland-Pfalz Wegen Glätte und Schneefalls ist es am Freitag und Samstag auf den Straßen in Rheinland-Pfalz zu mehreren Unfällen gekommen. In den meisten Fällen blieb es bei Blechschäden. In der Nacht zum Samstag verloren zwei junge Männer auf einer glatten Brücke in Niederfischbach (Landkreis Altenkirchen) die Kontrolle über ihre Autos, wie die Polizei in Betzdorf mitteilte. Zunächst kam demnach ein 18-Jähriger mit seinem Wagen von der eisglatten Fahrbahn ab und prallte in eine Leitplanke, ehe er auf der Gegenfahrbahn zum Stehen kam.

Saarbrücken gewinnt beim Halleschen FC Der 1. FC Saarbrücken ist in der 3. Fußball-Liga weiter im Aufwärtstrend. Das Team von Trainer Rüdiger Ziehl gewann am Samstag mit 2:0 (2:0) beim Halleschen FC und setzte damit sechs Tage nach dem Erfolg gegen Topteam Dynamo Dresden das nächste sportliche Zeichen. Kai Brünker (19. Minute) und Boné Uaferro (41.) sorgten schon vor der Pause für klare Verhältnisse. Halles Enrique Lofolomo musste in der Schlussphase (79.) wegen einer Roten Karte vom Feld. Mit nun 21 Punkten nähert sich der FC-Bayern-Pokalbesieger der erweiterten Spitzengruppe. Im Pokal-Achtelfinale trifft Saarbrücken auf Eintracht Frankfurt.