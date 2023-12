Hoffenheim setzt in Gladbach auf seine Auswärtsstärke

Die TSG 1889 Hoffenheim hofft in der Bundesliga-Partie bei Borussia Mönchengladbach auf seine Auswärtsstärke. Die Kraichgauer gehören vor dem Spiel an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) gemeinsam mit Spitzenreiter Bayer Leverkusen und dem FC Bayern München zu den Top-Teams in fremden Stadien und haben dort 16 von 20 möglichen Punkten geholt. Zuletzt enttäuschte die TSG allerdings in Sinsheim beim 1:1 gegen den FSV Mainz 05. Trainer Pellegrino Matarazzo muss in Gladbach auf den gelbgesperrten Grischa Prömel verzichten.