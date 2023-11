Hoffenheim setzt in Augsburg auf seine Auswärtsstärke

Als bisher auswärtsstärkstes Team der Fußball-Bundesliga tritt die TSG 1899 Hoffenheim an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim FC Augsburg an. Der Tabellensechste hat in fremden Stadien bereits 15 Punkte geholt, zu Hause in Sinsheim allerdings nur drei. Verzichten muss Trainer Pellegrino Matarazzo am elften Spieltag auf den Ex-Augsburger Mergim Berisha, der eine schwere Knieverletzung erlitten hat, sowie auf die angeschlagenen Robert Skov, Pavel Kaderabek und Florian Grillitsch.