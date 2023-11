Hoffenheim kann nach Länderspielpause wieder auf Trio bauen

Vor der Länderspielpause hatte die TSG mit Personalproblemen zu kämpfen. Drei wichtige Profis kehren für die Partie gegen Mainz nun zurück.

Bei Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim hat sich die Personalsituation in der Länderspielpause entspannt. Für die Partie gegen Mainz 05 am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) kehren in Pavel Kaderabek, Robert Skov und Florian Grillitsch drei Leistungsträger zurück. Dies verkündete Trainer Pellegrino Matarazzo bei der Pressekonferenz am Freitag, er sprach von erfreulichen Nachrichten. Sie sind alle Optionen für den Kader. Auch alle anderen sind zurückgekehrt und fit für das Spiel, sagte der Chefcoach.

Der WM-Dritte Andrej Kramaric kam vor zwei Wochen beim FC Augsburg noch von der Bank und könnte nun wieder zur ersten Elf gehören. Die geschaffte EM-Qualifikation von Kramaric und dessen niederländischem Sturmpartner Wout Weghorst wertete Matarazzo positiv. Das tut einfach gut. Die Spieler bleiben motiviert und an Bord. Ich glaube, dass es auch kurzfristig Energie freisetzen kann, wenn man sich qualifiziert, sagte der 45 Jahre alte Trainer.