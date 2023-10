Hofer: „Tatort“-Rolle Kalli nicht von Chefs abhängig

Mehr zum Thema

Eishockey-Profi Johnson nach Unfall auf dem Eis gestorben Der frühere DEL-Profi Adam Johnson ist nach einem Horror-Unfall bei einem Eishockeyspiel in England gestorben. Das gab sein Verein Nottingham Panthers am Sonntag bekannt, nachdem die Begegnung des Clubs bei den Sheffield Steelers am Vorabend nach dem tragischen Vorfall abgebrochen worden war. Medienberichten zufolge soll der 29-jährige Amerikaner eine schwere Halsverletzung durch die Kufe eines Schlittschuhs erlitten haben. Der aus dem US-Staat Minnesota stammende Johnson hatte in der vergangenen Saison noch in der Deutschen Eishockey Liga für die Augsburger Panther gespielt.

RTL

Wasserversorgung in Straße in Würzburg unterbrochen Wegen eines Rohrbruchs ist die Wasserversorgung in der Klingenstraße in Würzburg-Heidingsfeld unterbrochen. Die Ursache für den Rohrbruch war zunächst unklar, wie eine Pressesprecherin der Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH am Sonntag mitteilte. Seit Samstagabend sei die Wasserversorgung unterbrochen. Eine Tiefbaufirma sei am Sonntagmorgen vor Ort und versuche, die Wasserversorgung wieder herzustellen. Wie lange die Maßnahmen andauert, ist laut Pressesprecherin noch nicht absehbar.