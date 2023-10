Hofbibliothek der Marienburg kehrt nach Niedersachsen zurück

Mehr zum Thema

Werder kassiert Strafe für Pyro-Aktionen der Fans Das Aus in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Fußball-Drittligist FC Viktoria Köln hat für Werder Bremen nicht nur sportliche Folgen. Für Ausschreitungen der Fans muss der Erstligist 91 000 Euro Strafe zahlen. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bunds verhängte die Sanktion wegen zweier Fälle unsportlichen Verhaltens, wie der Dachverband am Montag bekannt gab. Laut Mitteilung hatten Fans vor und während der Partie im August vier Feuerwerksbatterien, 16 Bengalische Feuer, sechs Rauchtöpfe und sechs Blinker eingesetzt. Zudem sollen Anhänger in der Nachspielzeit drei Fahnenstangen in den Innenraum geworfen haben.