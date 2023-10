Hoeneß macht sich keine Sorgen über Guirassy-Abschied

Mehr zum Thema

Unis wollen wegen Energiekrise mehr Geld vom Land Die Universitäten fordern vom Land eine großzügigere Beteiligung an zusätzlichen Energiekosten. Die Zusage des Wissenschaftsministeriums, 40 Prozent des Mehraufwandes zu übernehmen, reiche nicht aus, betonte die Landesrektorenkonferenz (LRK) auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. Nach Angaben des Zusammenschlusses der neun Universitäten im Land beliefen sich im Jahr 2022 die Energie-Mehrkosten im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 auf 14 Millionen Euro.

Intersport-Chef: Umsatzwachstum durch Sport-Trends Der Trend zu Freiluft-Aktivitäten wie Bergwandern hat das Geschäft der deutschen Intersport-Läden angekurbelt. Dieses Wachstum benötigt der Verbund auch - denn er will bis 2030 kräftig expandieren. Dabei soll eine neue Initiative helfen.