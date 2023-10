Hoeneß: Lob für Nagelsmann, Kritik an Testspiel gegen Mexiko

Mehr zum Thema

TV-Serie „Neue Geschichten vom Pumuckl“ startet im Kino Der freche Kobold Pumuckl macht die Kinos unsicher. Ab 26. Oktober seien die ersten drei Folgen der neuen Serie auf der großen Leinwand zu sehen, teilte die Constantin Film am Montag in München mit. Ende des Jahres sollen dann alle 13 Folgen der Serie Neue Geschichten vom Pumuckl unter Regie von Marcus H. Rosenmüller bei RTL+ anlaufen. Pumuckl und Meister Eder nach den Büchern von Ellis Kaut begeistern seit Jahrzehnten Kinder und Erwachsene. Vor allem die Hörspiele und die TV-Serie aus den 1980er Jahren wurden zum Kult.