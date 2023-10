Hoeneß: Keine Vereinbarung zwischen FC Bayern und Max Eberl

Mehr zum Thema

SC DHfK Leipzig kassiert Heimniederlage gegen Göppingen Die Bundesliga-Handballer des SC DHfK Leipzig haben trotz einer starken Aufholjagd in der zweiten Halbzeit die vierte Niederlage im sechsten Saisonspiel kassiert. Das Team von Trainer Runar Sigtryggsson unterlag am Sonntagnachmittag Frisch Auf Göppingen mit 33:35 (15:18). Die Göppinger feierten damit ihren ersten Auswärtssieg seit dem 6. November 2022, als sie ebenfalls in Leipzig mit 26:25 die Oberhand behalten hatten. Bester Werfer des SC DHfK war Kapitän Lukas Binder mit sieben Treffern.