Hoeneß' Devise im Pokal: Kaltschnäuzig sein

Eine Steigerung in der Defensive ist nach Ansicht von VfB Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß essenziell, um im DFB-Pokal die zweite Runde zu überstehen. Beim 2:3 gegen die TSG Hoffenheim hatten die Schwaben am vergangenen Samstag zwar viele Chancen herausgespielt, in der Abwehr aber zu viele Fehler gemacht. Das sehen wir weitaus kritischer, sagte Hoeneß am Montag. Ich hoffe, dass wir da gegen Union wieder hinkommen: Hinten weniger zuzulassen und vorn kaltschnäuziger sein.

Gegen den kriselnden 1. FC Union Berlin, der die zurückliegenden zehn Pflichtspiele verlor, spielten die Stuttgarter erst am vorletzten Bundesliga-Spieltag. Damals gewann der VfB in der Hauptstadt mit 3:0. Es ist eine andere Konstellation, ein anderer Wettbewerb, sagte Hoeneß vor dem Spiel am Dienstag (18.00/Sky). Morgen wird entschieden, wer weiterkommt. Das ist die zentrale Veränderung zum Bundesliga-Spiel vor neun Tagen.

Union sei trotz der Negativserie eine richtig gute Mannschaft, die letztes Jahr in die Champions League eingezogen ist, so der Coach weiter, der auf den zuletzt angeschlagenen Dan-Axel Zagadou zurückgreifen kann. Nationalspieler Josha Vagnoman kann nach seinem Ermüdungsbruch ins Mannschaftstraining einsteigen. Nikolas Nartey, Fabian Bredlow und Dennis Seimen müssen weiter aussetzen.