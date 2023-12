„Höllisch gut!“ Eileen (66) schwärmt vom Sex mit ihrer Frau (29)

Kennengelernt haben sich die beiden Frauen 2019 über die Dating-App Tinder, berichtet unter anderem der britische Mirror. Seitdem sei ihre Beziehung immer enger geworden, mittlerweile ist das Paar aus London sogar verheiratet, lebt aber in einer offenen Ehe.

In die Quere kommen sich die beiden beim Daten außerhalb der Ehe aber nicht! Wieso, erzählen die beiden im Video oben.

Ob die Öffnung ihrer Ehe insgeheim das Liebesgeheimnis von Julia und Eileen ist? Im Bett scheint es jedenfalls weiterhin extrem gut zu laufen: In einer Folge von „Love Don't Judge“ auf YouTube gab Julia zu, dass sie nicht dachte, dass jemand in ihren 60ern an einem guten Sexleben interessiert wäre – und sich da offenbar mächtig geirrt hat.

Und auch Eileen ist offenbar sehr glücklich mit ihrer Partnerin: „Julia und ich haben ein außerordentlich gutes Sexleben – ich meine, ich war noch nie mit jemandem zusammen, der so aufregend ist wie sie und mit dem es so höllisch viel Spaß macht.“

Mit welchen Problemen die beiden trotzdem zu kämpfen haben, verraten sie oben im Video. (kko/jbü/akr)