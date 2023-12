Höhere Lkw-Maut lässt Transportkosten steigen

Mehr zum Thema

Thüringer SPD will Regierungsprogramm beschließen Die Thüringer SPD stellt die Weichen für die Landtagswahl 2024. Die Sozialdemokraten wollen am Samstag (9.30 Uhr) auf einem Parteitag in Meiningen ein Regierungsprogramm beschließen. Die SPD ist seit vielen Jahren in unterschiedlichen Konstellationen in Regierungsverantwortung in Thüringen, seit 2014 mit einer kurzen Unterbrechung zusammen mit der Linken und den Grünen.