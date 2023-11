Höhere Grenzen, mehr Lohn: Landtag regelt Vergabegesetz neu

Mehr zum Thema

Landesregierung: Kein Problemwolf in Thüringen Unter den derzeit in Thüringen lebenden gut einem Dutzend Wölfen befindet sich nach Einschätzung der Landesregierung kein Problemwolf. Sofern die Nutztierhalter die optimalen Schutzmaßnahmen etwa für Schafe und Ziegen ergriffen, sei nicht mit Rissen ihrer Tiere durch Wölfe zu rechnen, sagte Umweltstaatssekretär Burkhard Vogel am Freitag in Erfurt im Landtag. In der jüngeren Vergangenheit habe es nur eine Problemwölfin im Freistaat gegeben: jenes Tier, das im Raum Ohrdruf gelebt hatte. Inzwischen sei diese Wölfin tot, sagte Vogel.