Höhepunkt für Preußen Münster: Bayern im DFB-Pokal zu Gast

Mehr zum Thema

Polizei fasst 16-jährigen Intensivtäter - 64 Straftaten Die Polizei in Duisburg hat einen jugendlichen Intensivtäter festgenommen. Seit seiner Strafmündigkeit mit dem 14. Lebensjahr hatte der jetzt 16-Jährige bereits 64 Straftaten begangen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Darunter waren Bedrohungen, Diebstähle, Körperverletzung, Raub und Sachbeschädigung. Zuletzt hatte der Jugendliche am 10. September zusammen mit einer 14-Jährigen eine 12-Jährige ausgeraubt. Eine Zeugin hatte die Tat beobachtet und die Polizei gerufen. Bevor die Beamten am Tatort eintrafen, gelang dem Duo die Flucht. Nach dem 16-Jährigen wurde nach dem Raub per Haftbefehl gefahndet. Am Samstagmorgen nahm die Polizei ihn im Stadtteil Hochemmerich fest und überstellte ihn in eine Jugendstrafanstalt.