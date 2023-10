Höhenretter retten Frau aus Rügens Steilküste

Mehr zum Thema

Grünen-Fraktion will mehr Geld für arbeitende Gefangene Auch Strafgefangene arbeiten. Das soll der Resozialisierung dienen. Teilweise wird dafür aber zu wenig gezahlt, urteilte kürzlich das Bundesverfassungsgericht. Die Grünen sehen auch in MV Handlungsbedarf.