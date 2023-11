Höcke soll AfD-Spitzenkandidat im Thüringer Wahlkampf werden

Thüringens AfD-Vorsitzender Björn Höcke soll am Freitag bei einer Landeswahlversammlung (geplanter Beginn: 18.00 Uhr) zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2024 gewählt werden. Der 51-Jährige hatte bereits vor einem Jahr angekündigt, seinen Landesverband erneut in den Wahlkampf führen zu wollen. Die Thüringer AfD wird vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft und beobachtet. Vor der Landeswahlversammlung in Pfiffelbach (Kreis Weimarer Land) soll bei einem Parteitag unter anderem das Schiedsgericht gewählt werden.

Im Freistaat ist die Landtagswahl für den 1. September 2024 geplant. Bei der vergangenen Wahl 2019 war die Linke von Ministerpräsident Bodo Ramelow stärkste Kraft geworden, die AfD landete auf Platz zwei. In jüngsten Umfragen lag nun meist die AfD vorn - mit Werten von 32 bis 34 Prozent.

Höcke hatte immer wieder den Anspruch untermauert, mit seiner Partei Teil einer Regierung zu werden. Allerdings hat die Thüringer AfD keine Koalitionsaussichten - keine andere im Landtag vertretene Partei würde mit ihr eine Regierung schmieden. CDU und FDP akzeptieren aber AfD-Stimmen, um damit eigene Gesetze zu beschließen.