Höchster Saisonsieg für Schalke: Koschinat-Debüt missrät

Sturmfluten verursachen leichte Sandverluste auf Inseln Die ersten Winterstürme der Saison mit Sturmfluten haben auf einigen Ostfriesischen Inseln leichte Sandverluste verursacht. Sand ging etwa an Dünen auf den Inseln Juist, Norderney, Langeoog, Spiekeroog und Wangerooge verloren, wie der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz in einer Zwischenbilanz am Freitag mitteilte.

Behrens: Zahl von Gefährdern seit 2018 gesunken Nach der Ingewahrsamnahme eines 20-Jährigen wegen des Verdachts eines geplanten Terroranschlags hat Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens betont, dass die Bekämpfung des islamistischen Terrorismus eine hohe Priorität habe. Die Zahl der als sogenannte Gefährder eingestuften Personen, sei seit 2018 zwar kontinuierlich gesunken, sagte die SPD-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Die aktuellen Ereignisse im Nahen Osten, insbesondere die Terrorangriffe der Hamas gegen Israel, haben allerdings zu einer komplexen und angespannten Bedrohungslage in Deutschland geführt. Die Polizei in Niedersachsen habe deshalb Maßnahmen verstärkt, um potenziellen Bedrohungen zu begegnen.