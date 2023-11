Höchste Zahl unerlaubter Einreisen seit 2015

Mehr zum Thema

Laster und Auto stoßen frontal zusammen: Autofahrer stirbt Ein Autofahrer ist nach einem Zusammenstoß mit einem Laster in der Oberpfalz gestorben. Der Fahrer des Lastwagens kam am Montag aus zunächst unklarer Ursache zwischen Freystadt und Pyrbaum (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) nach rechts von der Straße ab. Laut Mitteilung der Polizei geriet der 60-Jährige beim Versuch gegenzulenken auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit einem Auto zusammen.

Bombendrohungen in neun Ländern: Verdächtige ermittelt Nach einer bundesweiten Serie von Bombendrohungen haben Polizei und Staatsanwaltschaft zwei Verdächtige ermittelt, die für Drohungen in neun Bundesländern verantwortlich sein sollen. Wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart mitteilte, ermittle man wegen Drohungen, die in Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Schleswig-Holstein eingegangen seien.