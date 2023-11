Hochwasserwarnung für Bode und Ilse im Harz

Im Harz wird an Ilse und Bode bis zum Wochenende mit deutlich höheren Wasserständen gerechnet. Dabei könnte die Hochwasser-Alarmstufe 1 erreicht werden. Schon jetzt führen die Bode und ihre Nebenflüsse sowie die Ilse mehr Wasser als im langjährigen Mittel üblich, wie der Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt am Donnerstag in Magdeburg mitteilte.

Die Hochwasserwarnung des Landesbetriebs gilt bis Samstagmittag. Bei der Alarmstufe 1 wird erwartet, dass die Flüsse stellenweise über die Ufer treten. Es besteht keine Gefährdung der Anlieger, sie sind aber um erhöhte Wachsamkeit gebeten. Es gibt vier Alarmstufen.