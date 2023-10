Hochwasser in Ostsee: Backhaus sieht kaum Probleme

Mehr zum Thema

DWD: Höhepunkt des Sturmtiefs ab Nachmittag Der Deutsche Wetterdienst (DWD) geht davon aus, dass das Sturmtief über der Ostsee am Freitagnachmittag seinen Höhepunkt erreichen wird. Im Laufe des Tages ist mit einer Windzunahme vor allem an den Küsten zu rechnen. Bis etwa zwei Uhr nachts sind dann an der Ostseeküste und den Inseln orkanartige Böen möglich, sagte DWD-Meteorologin Anne Wiese am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.

Erste Uferbereiche und Straßen an Ostseeküste überschwemmt An der Ostseeküste sind wegen der Sturmflut die ersten Straßen und Uferbereiche vom Hochwasser überschwemmt worden. So standen am Freitagmorgen sowohl in Wismar als auch in Kiel und und Flensburg bereits zahlreiche Straßen unter Wasser. Das Wasser kommt, es ist schon sehr weit gedrungen, es steht schon vor der Tür, sagte eine Sprecherin der Polizei Flensburg dazu der Deutschen Presse-Agentur.