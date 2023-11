Hochwasser im Südwesten klingt langsam ab

In den vergangenen Tagen war es grau und nass, mit Regen und Hochwasser. Das geht langsam zurück - nur am Oberrhein bei Karlsruhe steigt das Wasser noch.

Die Hochwasserlage nach den Niederschlägen der vergangenen Tage in Baden-Württemberg entspannt sich allmählich. Ein Sprecher der Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg (HVZ) sagte am Mittwoch, die Wasserstände gingen vor allem an den kleineren Flüssen wieder zurück. Am Rhein-Pegel Maxau werde voraussichtlich am Nachmittag die kritische Marke von 7,50 Metern erreicht. Bei diesem Wert wird dann die Schifffahrt auf dem entsprechenden Rheinabschnitt bei Karlsruhe eingestellt.

Seit Sonntag hatte es im Land immer wieder starke Regenfälle gegeben. Betroffen waren vor allem Gewässer im Süden des Landes - der Südschwarzwald, das Allgäu oder auch die obere Donau. Der Wasserstand der Dreisam bei Freiburg falle schon wieder deutlich, sagte der Sprecher. So auch die Elz in Gutach. Die Auswirkungen des Hochwassers sorgten für keine Gefahr bei der Bevölkerung. Es seien aber eventuell Straßen oder auch Radwege in unmittelbarer Nähe der Gewässer gesperrt worden.

Am Mittwoch kann es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes noch wiederholt zu Regen kommen. Er soll am Donnerstag abklingen. Dann werden Temperaturen zwischen 7 und 12 Grad erwartet.