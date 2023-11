Hochschulbeschäftigte fordern bessere Arbeitsbedingungen

Die Hochschulwarnstreiks haben am Montag vor allem in Jena Auswirkungen gezeigt. Es seien mehrere Mensen und Bibliotheken geschlossen worden und Lehrveranstaltungen ausgefallen, hieß es von Seiten der Gewerkschaft Verdi. Zu einer Kundgebung in der Stadt seien etwa 500 Menschen gekommen. Darunter waren laut Verdi-Schätzungen nur 15 Teilnehmer aus Erfurt, wo die Gewerkschaften auch zum Ausstand an der Universität und der Fachhochschule aufgerufen hatten.

Die Warnstreiks im Rahmen der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Länder fielen mit einem deutschlandweiten Aktionstag an Hochschulen zusammen, an dem sich Unis in mehr als 50 Städten beteiligten. Gefordert wurden etwa 10,5 Prozent mehr Geld für die Beschäftigten und ein Tarifvertrag für studentische Hilfskräfte.

Der Linken-Hochschulpolitiker Christian Schaft solidarisierte sich mit den Forderungen. Daten und Zahlen sowie die Erfahrungswerte der Beschäftigten an Hochschulen zeigen, dass sich etwas tun muss für Gute Arbeit in der Wissenschaft, erklärte er am Montag.