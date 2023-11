Hoch trifft Vertreter der Kassenärztlichen Vereinigung

Mehr zum Thema

Warnstreik im Uniklinikum des Saarlandes Beschäftige des Universitätsklinikums des Saarlands (UKS) legen in dieser Woche ihre Arbeit nieder. Sie beteiligen sich damit an einem bundesweiten Warnstreik im Gesundheitswesen, zu dem die Gewerkschaft Verdi für Donnerstag und Freitag aufgerufen hat. Insbesondere die unteren und mittleren Lohngruppen brauchen angesichts der Preisexplosion dringend mehr Geld, teilte Thomas Müller, Bezirksgeschäftsführer des Bezirks Region Saar Trier, am Mittwoch in Saarbrücken mit. Weitere Warnstreiks seien unvermeidlich, wenn die Arbeitgeber darauf in der nächsten Verhandlungsrunde nicht eingingen, hieß es.