Historisches Projekt in Möllering-Villa in Lüneburg vor Aus

Mehr zum Thema

Versuchter Mord an eigenen Kindern: Aussage der Mutter Was sagt eine Mutter zu diesem Vorwurf? Im Bückeburger Prozess gegen eine 55-Jährige wegen versuchten Mordes an ihren beiden Kindern wird heute (9.00 Uhr) die Aussage der Frau erwartet. Mit dem Anwalt der Angeklagten sei vereinbart worden, dass sie sich erst im Beisein des Sachverständigen äußern werde, hatte der Vorsitzende Richter Peter Rohde zum Prozessauftakt am Landgericht Bückeburg gesagt. Nach Gerichtsangaben wird dann möglicherweise die Öffentlichkeit ausgeschlossen.