Historischer Weg bei Straßenbauarbeiten entdeckt

Mann getötet: Bekannter zu 10 Jahren Haft verurteilt Für die Tötung eines 50 Jahre alten Bekannten ist ein Mann aus Bad Kötzting vor dem Landgericht Regensburg am Mittwoch zu einer zehnjährigen Haftstrafe mit Unterbringung in der Sicherungsverwahrung verurteilt worden. Die Kammer ging von Körperverletzung mit Todesfolge aus.

