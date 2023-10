An der Ostseeküste sind wegen der Sturmflut die ersten Straßen und Uferbereiche vom Hochwasser überschwemmt worden. So standen am Freitagmorgen sowohl in Wismar als auch in Kiel und Flensburg bereits zahlreiche Straßen unter Wasser.

Die schleswig-holsteinische Küste wird mit besonderer Wucht von der Sturmflut getroffen, in Mecklenburg-Vorpommern dürfte die Sturmflut glimpflicher ausfallen. In der Kieler Bucht drohen von Eckernförde bis Flensburg Wasserstände, wie sie zuletzt am 31. Dezember 1904 gemessen wurden.

