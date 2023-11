Historiker: Wissen um 9. November 1938 verblasst

Mehr zum Thema

Statistik: Hochschulen in NRW nehmen mehr Drittelmittel ein Die Hochschulen in Nordrhein-Westfalen haben in den letzten Jahren mehr Drittmittel - also Geld etwa aus Forschung und Wirtschaft - eingenommen. Wie das Statistikamt IT.NRW am Donnerstag in Düsseldorf berichtete, kletterten die Einnahmen 2021 im Zehnjahresvergleich um 40,9 Prozent. Hatten die Drittmitteleinnahmen im Jahr 2012 noch 1,01 Milliarden Euro betragen, lagen sie 2021 bei 1,49 Milliarden Euro. Dabei sind die medizinischen Einrichtungen der Hochschulen nicht berücksichtigt.

Ungemütliches Herbstwetter in NRW erwartet In den kommenden Tagen müssen sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen auf ungemütliches Herbstwetter einstellen. Am Donnerstag ist es grau und zunächst regnerisch, im weiteren Verlauf des Tages gibt es dann Schauer, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen am Donnerstag mitteilte. Am Abend sind im Westen kurze Gewitter möglich. Maximal erreichen die Temperaturen 10 bis 12 Grad und es weht ein mäßiger Wind.