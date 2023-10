Die vielen beruflichen, aber auch privaten Termine, die einen beschäftigen, oder vielleicht aber der Streit mit dem Partner: Die Erinnerung an unangenehme Dinge holt uns meistens genau dann ein, wenn wir sie am wenigsten gebrauchen können. Nämlich dann, wenn wir im Bett liegen und zur Ruhe kommen wollen.An Einschlafen ist dann erstmal nicht mehr zu denken.

Wird das noch gepaart mit den Abendnachrichten, die hungernde Kinder, Bilder vom Ukraine-Krieg oder vom Angriff der Hamas auf Israel zeigen, fängt sich das Gedankenkarussell erst recht an, sich zu drehen.

Kein Wunder also, dass es dem ein oder anderen im aktuellen Zeitgeschehen schwerfällt, abzuschalten, einzuschlafen oder durchzuschlafen.

Doch Prof. Dr. Christoph Kleinschnitz, Direktor Klinik für Neurologie am Universitätsklinikum in Essen, betont im RTL-Interview, warum ausreichend (gesunder) Schlaf so wichtig ist: „Während des Schlafs werden Protein-Abbauprodukte aus dem Gehirn entfernt. Ist das durch Schlafmangel oder Schlafstörungen nicht der Fall, steigt das Demenz-Risiko deutlich an.“

