Hinweis auf Bewaffneten: Polizei durchsucht Gesamtschule

Riesen-Weihnachtsbaum entsteht aus mehr als 1000 Fichten In Dortmund soll wieder ein riesiger Weihnachtsbaum Mittelpunkt des Weihnachtsmarkts ab dem 23. November sein. Der Aufbau des aus mehr als 1000 Rotfichten zusammengesetzten Riesen auf dem Hansaplatz ist knapp drei Wochen zuvor in vollem Gang. Die eigens für diesen Zweck angepflanzten Bäume aus dem Sauerland werden derzeit an einem riesigen Trägergerüst befestigt. Später werden sie mit 48.000 Lichtern, Kugeln und einem 200-Kilo-Engel auf der Spitze geschmückt. Den Nadelbaum-Koloss, der 45 Meter hoch und 40 Tonnen schwer ist, bewirbt die Stadt als größten Weihnachtsbaum der Welt.